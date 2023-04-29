Из Петербурга в Симферополь запущен автобусный маршрут

По маршруту автобусы будут отправляться с вокзала каждую субботу в 7:00 и прибывать в крымскую столицу на следующий день в 21:00. В обратную сторону можно будет отправиться в понедельник в 19:00 и прибыть в Санкт-Петербург в среду в 08:00.