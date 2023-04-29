Из Петербурга в Симферополь запущен автобусный маршрут

Из Санкт-Петербурга в Симферополь запущен новый пассажирский автобусный маршрут, информирует «МК».
Издание отмечает, что сегодня запущен первый автобус дальнего маршрута из Санкт-Петербурга в Симферополь. Пассажиры доедут до места назначения уже завтра, в воскресенье.
Отмечается, что маршрут проложен через Московскую, Тульскую, Воронежскую, Новгородскую, Тверскую, Ростовскую области и Краснодарский край. Автобус содержит в себе 44 места и оснащен системой климат-контроля, мониторами и комфортными полками для багажа.
По маршруту автобусы будут отправляться с вокзала каждую субботу в 7:00 и прибывать в крымскую столицу на следующий день в 21:00. В обратную сторону можно будет отправиться в понедельник в 19:00 и прибыть в Санкт-Петербург в среду в 08:00.
Ранее сообщалось, что маршруты следования девяти городских автобусов изменятся в Петербурге с 3 апреля. Нововведения коснутся Московского, Фрунзенского, Пушкинского, Невского, а также Центрального, Адмиралтейского, Кировского и Приморского районов.