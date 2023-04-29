Территория загоревшегося в Петербурге завода «Самсон» была популярна среди блогеров

Бывший мясоперерабатывающий завод «Самсон», загоревшийся накануне, был популярным у блогеров и сталкеров. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на местных жителей.
В интернете можно найти множество видеороликов, снятых в здании. Многие имеют интригующие названия, такие как «Полузаброшенный мясной завод. Мясо и кости». Очевидцы рассказали, что в момент начала пожара по крыше постройки передвигались неизвестные лица
В Московском районе произошло возгорание в здании, где располагается мясокомбинат «Самсон». Огонь охватил 200 «квадратов» на четвертом этаже постройки на Московском шоссе, 13.