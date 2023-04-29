Территория загоревшегося в Петербурге завода «Самсон» была популярна среди блогеров

В интернете можно найти множество видеороликов, снятых в здании. Многие имеют интригующие названия, такие как «Полузаброшенный мясной завод. Мясо и кости». Очевидцы рассказали, что в момент начала пожара по крыше постройки передвигались неизвестные лица