Зеленский заявил, что ВСУ начнут контрнаступление без западных самолетов

Украинская армия начнет контрнаступление даже если не получит истребители F-16, заявил президент страны Владимир Зеленский.
По его словам, откладывать атаку больше нельзя, хотя обещанные западными странами самолеты оказали бы поддержку ВСУ.
«Времени затягивать больше нет, поэтому мы начнем до того, как у нас появятся западные истребители», — сказал Зеленский во время интервью европейским журналистам, опубликованном в Telegram-канале политика.
Он также добавил, что отказываться от поставок истребителей из-за возможной реакции Москвы нет смысла. Все равно «самое страшное уже случилось», объяснил Зеленский.
Ранее в США призвали надавить на Киев ради спасения репутации Белого Дома. Эксперты предостерегли американские власти от потакания территориальным амбициям Зеленского.