Мэр Ясиноватой Шевченко: два человека погибли в результате обстрела ВСУ

Число погибших в результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Ясиноватая увеличилось до двух человек. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в результате обстрела ВСУ пострадали четыре местных жителя. Двое из них погибли.
«Двое из них погибли (женщина 1973 года рождения и мужчина 1978 года рождения). Двое мужчин (1966 года рождения и 1970 года рождения) получили ранения. Берегите себя и своих близких», — написал Шевченко.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Ясиноватую из крупнокалиберной артиллерии натовского стандарта. Всего по населенному пункту было выпущено девять снарядов.