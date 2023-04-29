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Мэр Ясиноватой Шевченко: два человека погибли в результате обстрела ВСУ

Происшествия
Мэр Ясиноватой Шевченко: два человека погибли в результате обстрела ВСУ

Число погибших в результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Ясиноватая увеличилось до двух человек. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в результате обстрела ВСУ пострадали четыре местных жителя. Двое из них погибли.

«Двое из них погибли (женщина 1973 года рождения и мужчина 1978 года рождения). Двое мужчин (1966 года рождения и 1970 года рождения) получили ранения. Берегите себя и своих близких», — написал Шевченко.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Ясиноватую из крупнокалиберной артиллерии натовского стандарта. Всего по населенному пункту было выпущено девять снарядов.
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