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Стала известна стоимость наряда, в котором Елена Блиновская отправилась в изолятор

Общество
Стала известна стоимость наряда, в котором Елена Блиновская отправилась в изолятор

Каждая из вещей гардероба, в котором блогер Елена Блиновская отправилась в изолятор, стоит десятки тысяч рублей. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Общественность заметила, что в день, когда Блиновская появилась в здании Пресненского суда Москвы, на ней была одежда за 125 тысяч рублей. «Королева марофонов» заслушала оглашенное решение судьи в уютном спортивном костюме черного цвета, в кроссовках Prada и в куртке-бомбере из ЦУМа. Каждый предмет гардероба оценивается в десятки тысяч рублей.

Самый дорогой «лот» – обувь. Они были куплены женщиной за 80 тысяч рублей. Около 40 тысяч стоила куртка.

Ранее стало известно, что на блогера Блиновскую надели модернизированный браслет для домашнего ареста.
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