Более 30% россиян готовы сократить январские праздники

Аналитики сервиса «Авито.Работа» провели опрос, по результатам которого выяснилось, что треть россиян хотели бы продлить майские праздники за счет январских.
Пожертвовать долгими зимними праздниками готовы 33% опрошенных. Большинству из них уже исполнилось 65 лет и более. За идею сократить количество выходных в начале года из этой возрастной группы выступили 42%.
Среди всех респондентов в поддержку длинных майских праздников высказались 59%. Некоторые из них не против как зимних, так и весенних выходных.
Представители сервиса также выяснили, почему многие хотели бы отказаться от январских каникул. Респонденты назвали причиной короткий световой день. Часть опрошенных также не хотят работать в праздники. Другие не знают, как интересно провести время зимой.
Ранее стало известно, что около трех четвертей россиян не хотели бы отказываться от наличных денег. Опрос показал: чем старше люди, тем реже они готовы отказаться от «бумажных» средств.