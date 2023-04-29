В Венгрии уровень поддержки Евросоюза среди граждан упал до 39%

Результаты опроса, проведенного Европейской комиссией в Венгрии, показали, что уровень поддержки среди граждан упал до 39%, это исторический минимум. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос «Евробарометра»..
По данным агентства, в 2022 количество сторонников ЕС составило 51%, это было самое резкое падение среди всех членов объединения.
Аналитики утверждают, что падение доверия к Евросоюзу может укрепить позиции действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого считают известным критиком либерального политического курса и пропаганды ЛГБТ-движений.
По мнению члена местной оппозиционной проевропейской партии Даниэля Берга, Венгрия, возможно, является единственным государством Европейского объединения, которое идет антиевропейским курсом в таком масштабе.
Ранее Минобороны Венгрии потребовало представителей НАТО осторожно относиться к вопросу расширения альянса, а также напомнило о необходимости соблюдения ряда условий для потенциальных резидентов.