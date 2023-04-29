Кабмин выделил дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших при теракте на Крымском мосту

Ранее сообщалось, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением о дополнительной выплате детям участников СВО. Данная выплата будет положена тем, кто не может посещать детские сады из-за отсутствия свободных мест.