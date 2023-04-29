Кабмин выделил дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших при теракте на Крымском мосту

Правительство России направило по 1 миллиону рублей единовременной выплаты родственникам погибших в результате теракта на Крымском Мосту. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров на официальном интернет-портале правовой информации.
Правительство уже выделяло средства на выплату семьям погибшим при теракте на Крымском мосту. Отмечается, что за целевым использованием выделенных средств будет следить МЧС.
«В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 года на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семьи <…> , в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи», — говорится в распоряжении.
Ранее сообщалось, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением о дополнительной выплате детям участников СВО. Данная выплата будет положена тем, кто не может посещать детские сады из-за отсутствия свободных мест.