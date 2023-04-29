Армянский солдат получил ранение средней степени тяжести в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана

Один армянский военнослужащий получил ранение в результате атаки со стороны Азербайджана. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны республики.
Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, примерно в 18:05 по местному времени (17:05 по Москве). При этом выстрел был произведен недалеко от населенного пункта Тех, расположенного в Сюникской области.
«Огнестрельное ранение получил военнослужащий воинской части N ВС Армении», — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что врачи оценили состояние солдата как средней степени тяжести. К текущему моменту ситуация на линии соприкосновения стабилизировалась.
Меж тем стало известно, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проведет переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Встреча состоится в Вашингтоне в воскресенье, 30 апреля.