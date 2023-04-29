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Мексиканец Перес одержал победу в первой спринтерской гонке «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Спорт
Мексиканец Перес одержал победу в первой спринтерской гонке «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Пилот из Мексики, член команды «Ред Булл» Серхио Перес одержал победу в первой спринтерской гонке из шести четвертого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.

Второе место занял член команды «Феррари» Шарль Леклер, а третий результат показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

В гонке не принял участие американец Логан Сарджент из «Уильямс» из-за того, что разбил болид. Японец Юки Цунода из «Альфа Таури» не сумел войти в поворот.

Ранее сообщалось, что Леклер одержал победу в квалификации спринтерской гонки. Его лучшим результатов стал круг, который он прошел за 1 минуту 41,697 секунды.
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