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Минкульт Пермского края: худрука Борисова уволили не из-за работы над постановкой об СВО

Общество
Минкульт Пермского края: худрука Борисова уволили не из-за работы над постановкой об СВО

В Министерстве культуры Пермского края опровергли информацию о причинах отставки художественного руководителя Чайковского театра драмы и комедии Александра Борисова.

Режиссера уволили не из-за работы в спектакле, сообщил РИА Новости представитель краевого Минкульта.

«Вопрос не в тематике спектакля. Труппа готова играть данный спектакль, но с другим режиссером. Сейчас театр работает над тем, чтобы вернуть постановку в репертуар», — сообщили в ведомстве.

Собеседник агентства также добавил, что театр имеет муниципальное подчинение, а не краевое.

Ранее писатель Захар Прилепин рассказал об увольнении режиссера спектакля «Смерти нет» о Великой Отечественной войне и событиях на Украине с 2014 года. Постановка была основана на произведениях писателя.
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