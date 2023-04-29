Минкульт Пермского края: худрука Борисова уволили не из-за работы над постановкой об СВО

В Министерстве культуры Пермского края опровергли информацию о причинах отставки художественного руководителя Чайковского театра драмы и комедии Александра Борисова.
Режиссера уволили не из-за работы в спектакле, сообщил РИА Новости представитель краевого Минкульта.
«Вопрос не в тематике спектакля. Труппа готова играть данный спектакль, но с другим режиссером. Сейчас театр работает над тем, чтобы вернуть постановку в репертуар», — сообщили в ведомстве.
Собеседник агентства также добавил, что театр имеет муниципальное подчинение, а не краевое.
Ранее писатель Захар Прилепин рассказал об увольнении режиссера спектакля «Смерти нет» о Великой Отечественной войне и событиях на Украине с 2014 года. Постановка была основана на произведениях писателя.