Посол РФ в Таджикистане Григорьев: Москву и Душанбе объединяет их отношение к ВОВ

Россию и Таджикистан объединяет их одинаковое отношение к Победе в Великой Отечественной войне и ее ветеранам. Об этом заявил посол РФ в стране Семен Григорьев.
Дипломат отметил, что приближается 78-я годовщина Победы в ВОВ. По его словам, Таджикистан является самым близким союзником и другом России среди всех стран постсоветского пространства из-за их отношения к значению событий того времени.
«В этом году мы отмечаем 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, нашей с вами общей Победы, потому что тогда против нацистов воевал великий советский народ», — заявил дипломат.
Ранее стало известно, что правительство Казахстана намерено выплатить ветеранам ВОВ не менее 1,5 миллиона тенге. Во всей стране проживает только 237 участников войны.