В центре Парижа грабители вынесли из ювелирного бутика драгоценности на миллионы евро

Ограбление ювелирного бутика Bulgari на Вандомской площади в центре Париже шокировало местных жителей. Преступники украли украшений на несколько миллионов евро.
Французские СМИ сообщают, что злоумышленники были вооружены — с собой у них были пистолеты. Телеканал BFNTV со ссылкой на источник передает, что ущерб от ограбления может достигать несколько миллионов евро.
Отмечается, что грабителей было трое, они были одеты в черное. После налета преступники скрылись на двух мотоциклах.
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