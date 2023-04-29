Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В центре Парижа грабители вынесли из ювелирного бутика драгоценности на миллионы евро

Происшествия
В центре Парижа грабители вынесли из ювелирного бутика драгоценности на миллионы евро

Ограбление ювелирного бутика Bulgari на Вандомской площади в центре Париже шокировало местных жителей. Преступники украли украшений на несколько миллионов евро.

Французские СМИ сообщают, что злоумышленники были вооружены — с собой у них были пистолеты. Телеканал BFNTV со ссылкой на источник передает, что ущерб от ограбления может достигать несколько миллионов евро.

Отмечается, что грабителей было трое, они были одеты в черное. После налета преступники скрылись на двух мотоциклах.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода устроил стрельбу в мебельном магазине. После увольнения мужчина часто приходил в магазин, где раньше работал
париж ограбление ювелирный магазин
Военкоры ФАН