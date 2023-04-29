Первую таблетку из экскрементов человека одобрили к применению в США

Ежегодно в США от этой бактерии умирают до 30 тыс. человек. Чтобы предотвратить рецидивы от Clostridioides difficile, специалисты намерены пополнять микробиом кишечника за счет препаратов из здоровых микроорганизмов. Новые таблетки одобрили для использования американскими пациентами в возрасте от 18 лет, пишет Planet Today.