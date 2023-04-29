Первую таблетку из экскрементов человека одобрили к применению в США

Инфицированных бактерией Clostridioides difficile жителей США планируют лечить таблетками, изготовленными из донорских экскрементов человека. Такой препарат одобрило местное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Некоторые пациенты сталкиваются с бактерией после лечения других заболеваний с помощью антибиотиков. Причиной тому является нарушение микрофлоры кишечника. В подобных случаях Clostridioides difficile начинает быстро размножаться и выделяет токсины, что впоследствии провоцирует диарею, колит, лихорадку и даже приводит к отказу органов.
Ежегодно в США от этой бактерии умирают до 30 тыс. человек. Чтобы предотвратить рецидивы от Clostridioides difficile, специалисты намерены пополнять микробиом кишечника за счет препаратов из здоровых микроорганизмов. Новые таблетки одобрили для использования американскими пациентами в возрасте от 18 лет, пишет Planet Today.
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