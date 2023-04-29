ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» и выиграл Кубок Гагарина

Армейцы выиграли финальную серию матчей со счетом 4:3 и в третий раз взяли трофей (2019, 2022). По числу чемпионских титулов в КХЛ они сравнялись со своими соперниками, которые тоже трижды были обладателями Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).