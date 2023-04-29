ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» и выиграл Кубок Гагарина

Московский хоккейный клуб ЦСКА победил казанский «Ак Барс» в финале серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и взял Кубок Гагарина.
Финальный матч серии прошел в Казани сегодня. Победу одержал ЦСКА со счетом 3:2 и стал обладателем Кубка Гагарина. В составе московского клуба отличились голами Антон Слепышев (21-я минута), Владислав Каменев (31) и Даррен Диц (32). У казанцев же шайбы забросили Кирилл Петров (20) и Дмитрий Воронков (28).
Армейцы выиграли финальную серию матчей со счетом 4:3 и в третий раз взяли трофей (2019, 2022). По числу чемпионских титулов в КХЛ они сравнялись со своими соперниками, которые тоже трижды были обладателями Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).
Ранее нападающий хоккейного клуба СКА Александр Волков выразил мнение, что перекрестный плей-офф КХЛ мог бы добавить разнообразия в чемпионат. Хоккеист убежден, что зрителям надоело смотреть на одни и те же пары в матчах турнира.