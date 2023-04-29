Йемен сможет вернуть из США похищенные во время войны древние реликвии

Власти Йемена смогут вернуть несколько древних реликвий, которые были похищены и перевезены за рубеж.
Предметы старины обнаружены американской полицией в частной коллекции Шелби Уайт, члена попечительского совета нью-йоркского Метрополитен-музея. Принадлежащие народу Йемена вещи оказались в ее квартире и были найдены в рамках запущенного против женщины уголовного расследования.
По решению суда ближневосточной стране вернут три реликвии общей стоимостью около 725 тыс. долларов. Одной из них, например, является алебастровый баран, изготовленный в V веке до н. э. Он был украден с территории Йемена в 1994 году, в период гражданской войны.
Подробностей о других находках, которые вскоре вернутся на родину, пока нет, смогут ли власти обеспечить их сохранность в нынешних условиях —тоже неясно.
Нестабильная ситуация в Йемене складывается и теперь, что является благоприятной обстановкой для противоправной деятельности разного рода контрабандистов. На фоне продолжающегося конфликта между суннитским правительством и повстанцами-шиитами государство переживает одну из самых разрушительных в истории гуманитарных катастроф.
Активные боевые действия в Йемене непрерывно ведутся с 2014 года, и только сейчас противоборствующие стороны начинают усиливать дипломатическую работу, проводя мирные гуманитарные акции.