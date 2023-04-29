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Йемен сможет вернуть из США похищенные во время войны древние реликвии

Весь мир
Йемен сможет вернуть из США похищенные во время войны древние реликвии

Власти Йемена смогут вернуть несколько древних реликвий, которые были похищены и перевезены за рубеж.

Предметы старины обнаружены американской полицией в частной коллекции Шелби Уайт, члена попечительского совета нью-йоркского Метрополитен-музея. Принадлежащие народу Йемена вещи оказались в ее квартире и были найдены в рамках запущенного против женщины уголовного расследования.

По решению суда ближневосточной стране вернут три реликвии общей стоимостью около 725 тыс. долларов. Одной из них, например, является алебастровый баран, изготовленный в V веке до н. э. Он был украден с территории Йемена в 1994 году, в период гражданской войны.

Подробностей о других находках, которые вскоре вернутся на родину, пока нет, смогут ли власти обеспечить их сохранность в нынешних условиях —тоже неясно.

Нестабильная ситуация в Йемене складывается и теперь, что является благоприятной обстановкой для противоправной деятельности разного рода контрабандистов. На фоне продолжающегося конфликта между суннитским правительством и повстанцами-шиитами государство переживает одну из самых разрушительных в истории гуманитарных катастроф.

Активные боевые действия в Йемене непрерывно ведутся с 2014 года, и только сейчас противоборствующие стороны начинают усиливать дипломатическую работу, проводя мирные гуманитарные акции.
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