Хотят передышки, а потом забудут свои замечательные тексты: политолог Дудчак оценил слова папы римского о мире

В самом начале своего трехдневного визита в Венгрию в конце апреля папа римский Франциск призвал возродить миролюбивый дух Европы и отказаться от воинственности. Ранее понтифик позволял себе неоднозначные заявления по поводу российско-украинского конфликта и озвучивал непроверенные факты. Говорит ли папа на этот раз искренне, и может ли его заявление привести к каким-либо значимым последствиям для мира, рассказал политолог Александр Дудчак.