Хотят передышки, а потом забудут свои замечательные тексты: политолог Дудчак оценил слова папы римского о мире

Высказывание папы римского Франциска по прибытии в Будапешт — ни что иное, как попытка выиграть время и собраться с новыми силами для войны с Россией, поделился своим мнением с корреспондентом ФАН политолог, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
В самом начале своего трехдневного визита в Венгрию в конце апреля папа римский Франциск призвал возродить миролюбивый дух Европы и отказаться от воинственности. Ранее понтифик позволял себе неоднозначные заявления по поводу российско-украинского конфликта и озвучивал непроверенные факты. Говорит ли папа на этот раз искренне, и может ли его заявление привести к каким-либо значимым последствиям для мира, рассказал политолог Александр Дудчак.
«Про последствия — конечно: все-таки папа римский влиятельная личность, правда, дискредитировавшая Римско-католическую церковь в принципе. Но эти заявления звучат исключительно по той причине, что они сломали зубы о Россию: не реализовываются их планы, и Россия не прогибается, экономика растет, невзирая на рекордные санкции. Поэтому на Западе все заговорили вдруг о мире. Это ж надо, какой сюрприз! Миротворцами они вдруг стали», — иронизирует эксперт.
Александр Дудчак отметил также, что при всех этих высказываниях о мире, западные политики и значимые персоны продолжают называть Россию «империей зла» и заявлять, что ведут войну на уничтожение.
«Что-то не получается по их сценарию, поэтому им срочно нужно взять паузу, чтобы просто прекратить боевые действия, сохранить этот нацистский прозападный режим в Киеве, а сами пока будут рассказывать сказки про миротворчество — о том, что им мира хочется. А как только почувствуют, что накопили достаточно сил и средств и передохнули, то можно опять начинать войну. Они просто забудут про то, что они сейчас такие замечательные тексты выдают», — убежден политолог.
Ранее Александр Дудчак поделился мнением, что нынешние украинские власти не видят будущего для своей страны.