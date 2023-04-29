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В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам более двух миллионов рублей

Происшествия
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам более двух миллионов рублей

В Ленинградской области пожилая женщина была обманута мошенниками, которые представились сотрудниками банка, передает портал 78.ru.

По данным издания, 68-летняя жительница Гатчины обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Днем ранее ей позвонили неизвестные и представились банковскими сотрудниками. Преступники предложили женщине обезопасить свои сбережения, снять их со счета и перевести им 2 миллиона 546 тысяч рублей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве заслуженная учительница России перечислила «сотрудникам банка» 16 миллионов рублей, а также отправила злоумышленникам документы на недвижимость.
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