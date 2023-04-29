В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам более двух миллионов рублей

По данным издания, 68-летняя жительница Гатчины обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Днем ранее ей позвонили неизвестные и представились банковскими сотрудниками. Преступники предложили женщине обезопасить свои сбережения, снять их со счета и перевести им 2 миллиона 546 тысяч рублей.