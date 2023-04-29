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Мошенники заставили пенсионера из Истры по фамилии Лопух отдать им накопленные 800 тысяч рублей

Мошенники заставили пенсионера из Истры по фамилии Лопух отдать им накопленные 800 тысяч рублей

Аферисты выманили у российского пенсионера по фамилии Лопух 800 тысяч рублей. Злоумышленники притворялись сотрудниками правоохранительных органов.

Жителю Истры мошенники звонили с нескольких номеров. Они представлялись работниками СК, полиции и ФСБ. Абоненты убедили 85-летнего мужчину в том, что его средства арестованы. Чтобы избежать проблем, необходимо их обналичить и отдать курьеру, утверждали собеседники.

В указанный день он появился в назначенном месте, произнес кодовое слово «любовь» и передал средства курьеру. Поняв, что деньги так и не пришли на счет, он обратился в полицию.

Ранее в Воронеже был задержан украинец, который организовывал сбор денег в социальных сетях. Средства он планировал потратить на машину для «Азов»✱ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

✱ - запрещенная в РФ террористическая организация

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