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Юлианна Караулова станет новой ведущей телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Общество
Юлианна Караулова станет новой ведущей телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Певица и телеведущая Юлианна Караулова заменит Дмитрия Диброва на шоу «Кто хочет стать миллионером?». Об этом сообщила Дирекция общественных связей Первого канала.

Телепередача вернулась в эфир в новой студии и с новой ведущей. Формат остался прежним.

Караулова отметила, что переживает о том, как ее примут — программа легендарная и имеет большую аудиторию. При этом участники шоу волнуются не меньше, поскольку многие в кадре впервые.

«На съемках первых программ было непривычно, ведь я привыкла все время куда-то бежать, торопиться, а формат игры не терпит суеты», — поделилась она.

Караулова отметила, что будет вести шоу иначе, чем Дибров, который был строгим ведущим. По ее словам, многие смотрят программу не из-за итога, а из-за самого процесса. Она выразила надежду, что передача понравится телезрителям.

Ранее Караулова уже участвовала в телеигре с телеведущим Тимуром Соловьевым в 2017 году. Тогда они выиграли главный приз в размере трех миллионов рублей.
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