Юлианна Караулова станет новой ведущей телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Певица и телеведущая Юлианна Караулова заменит Дмитрия Диброва на шоу «Кто хочет стать миллионером?». Об этом сообщила Дирекция общественных связей Первого канала.
Телепередача вернулась в эфир в новой студии и с новой ведущей. Формат остался прежним.
Караулова отметила, что переживает о том, как ее примут — программа легендарная и имеет большую аудиторию. При этом участники шоу волнуются не меньше, поскольку многие в кадре впервые.
«На съемках первых программ было непривычно, ведь я привыкла все время куда-то бежать, торопиться, а формат игры не терпит суеты», — поделилась она.
Караулова отметила, что будет вести шоу иначе, чем Дибров, который был строгим ведущим. По ее словам, многие смотрят программу не из-за итога, а из-за самого процесса. Она выразила надежду, что передача понравится телезрителям.
Ранее Караулова уже участвовала в телеигре с телеведущим Тимуром Соловьевым в 2017 году. Тогда они выиграли главный приз в размере трех миллионов рублей.