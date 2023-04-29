Садовод Воронова рассказала, какие овощи лучше всего сажать на майских праздниках

Эксперт Союза садоводов России и ландшафтный дизайнер Ольга Воронова рассказала о том, какие морозостойкие растения лучше всего посадить во время майских праздников. Об этом пишет «ФедералПресс».
Специалист настаивает на том, чтобы в майские праздники сажать именно редис, морковь и зелень. По словам Вороновой, они легко выдержат даже холода, так как являются морозостойкими растениями.
«Тем, кто хочет получить урожай пораньше, в период майских праздников желательно засадить весь огород и теплицу», – советует эксперт.
Теплица же станет укрытием для огурцов, помидоров, баклажанов и перца. И даже в период холода ростки не пострадают. А во вторую половину майских праздников уже можно будет посадить картофель и лук. Эти овощи более теплолюбивые. Свеклу и фасоль лучше сажать после 9-12 мая, бахчевые культуры – после 15 мая, резюмировала Воронова.
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