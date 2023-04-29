Садовод Воронова рассказала, какие овощи лучше всего сажать на майских праздниках

Теплица же станет укрытием для огурцов, помидоров, баклажанов и перца. И даже в период холода ростки не пострадают. А во вторую половину майских праздников уже можно будет посадить картофель и лук. Эти овощи более теплолюбивые. Свеклу и фасоль лучше сажать после 9-12 мая, бахчевые культуры – после 15 мая, резюмировала Воронова.