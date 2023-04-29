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Пять человек пострадали при обстреле ВСУ Ленинского района Донецка из РСЗО HIMARS

Происшествия
Пять человек пострадали при обстреле ВСУ Ленинского района Донецка из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины обстреляли дома в Ленинском районе Донецка из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

В результате обстрела были разрушены по меньшей мере четыре дома. Известно о пятерых пострадавших.

Ракеты, выпущенные из РСЗО HIMARS, обрушились на улицу Ясногорскую. Их осколками повредило несколько домов, в том числе на соседних улицах.

В обстрелянном районе расположены школа и храм, рядом идет стройка. Военных объектов поблизости нет.

Ранее ФАН опубликовал кадры последствий обстрела Ленинского района Донецка со стороны ВСУ. «Прилеты» произошли около 15:00 субботы.
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