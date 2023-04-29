В Петербурге полицейские задержали 57-летнего мигранта по подозрению в убийстве пенсионерки

По данным издания, в ночь на 11 апреля мужчина и пенсионерка распивали алкогольные напитки в квартире дома № 60/1 на Малой Балканской улице в Петербурге. Во время застолья возник конфликт, в ходе которого подозреваемый задушил 74-летнюю женщину.