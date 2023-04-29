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В Петербурге полицейские задержали 57-летнего мигранта по подозрению в убийстве пенсионерки

Происшествия
В Петербурге полицейские задержали 57-летнего мигранта по подозрению в убийстве пенсионерки

Сотрудники правоохранительных органов задержали 57-летнего мигранта из Армении, подозреваемого в убийстве пожилой женщины, передает портал 78.ru.

По данным издания, в ночь на 11 апреля мужчина и пенсионерка распивали алкогольные напитки в квартире дома № 60/1 на Малой Балканской улице в Петербурге. Во время застолья возник конфликт, в ходе которого подозреваемый задушил 74-летнюю женщину.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Ранее в Санкт-Петербурге в Адмиралтейском районе до смерти избили 64-летнюю пенсионерку в коммунальной квартире.
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