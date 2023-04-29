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WSJ: ООН считает «провальной» инициативу МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Политика
WSJ: ООН считает «провальной» инициативу МАГАТЭ по Запорожской АЭС

ООН убеждена, что инициатива МАГАТЭ по Запорожской АЭС потерпела неудачу. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Команда генсека ООН Антониу Гутерреша сообщила дипломатам о провале инициативы МАГАТЭ. Издание отмечает, что высокопоставленные чиновники международной организации пытались взять на себя дипломатические усилия по данному направлению, в том числе генеральный секретарь предлагал России и Украине новые идеи по разрешению ситуации по ЗАЭС.

Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о взрыве мин недалеко от Запорожской АЭС. Он отметил, что наблюдатели организации докладывают о продолжении боевых действий рядом с объектом.
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