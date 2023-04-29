WSJ: ООН считает «провальной» инициативу МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Команда генсека ООН Антониу Гутерреша сообщила дипломатам о провале инициативы МАГАТЭ. Издание отмечает, что высокопоставленные чиновники международной организации пытались взять на себя дипломатические усилия по данному направлению, в том числе генеральный секретарь предлагал России и Украине новые идеи по разрешению ситуации по ЗАЭС.