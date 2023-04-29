Insider: в Лондоне мужчина успешно пробежал марафон и умер по дороге домой

Житель Лондона принял участие в марафоне. После окончания мероприятия он умер по пути домой, пишет Insider.
45-летний Стив Шэнкс преодолел 42,2 километра пути. Такую дистанцию ему удалось пробежать чуть менее чем за три часа. Несмотря на хорошую физическую форму и опыт участия в таких мероприятиях, он скончался по дороге домой.
О произошедшем рассказала супруга погибшего. Для нее кончина мужа стала неожиданной. После его гибели в честь Шэнкса создали страницу. На ней желающие могут пожертвовать деньги Обществу борьбы с рассеянным склерозом. Некоторые друзья англичанина страдали этим заболеванием.
Ранее в Ленобласти школьница записала видео с жалобами на побои и угрозы. Спустя несколько минут девочку убил ее дядя. Тело ребенка нашли недалеко от железнодорожного переезда в Тихвине.