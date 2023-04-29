Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Юрий Петров скончался в возрасте 48 лет

Скончался бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Юрий Петров. Экс-форвард умер в хосписе в Нидерландах на 49-м году жизни. Сообщается, что у него были проблемы с алкоголем.
В 1992 году Юрий Петров стал чемпионом России, играя за «Спартак». В этом же году он вместе с командой взял Кубок России.
В карьере экс-форварда также были такие клубы, как нидерландские «Валвейк», «Твенте», «Волендам», «АДО Ден Хааг» и АСВХ. Петров также выигрывал бронзовые медали Эредевизи.
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