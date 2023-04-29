Иран намерен увеличить торговый оборот с ЕАЭС до десяти миллиардов долларов

Иран намерен увеличить торговый оборот со странами Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) до 10 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Таможенной администрации ИРИ Мохаммад Резванифар.
Иранский чиновник встретился с министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Эльдаром Алишеровым. Он заявил по итогам мероприятия, что администрация президента Ибрахима Раиси намерена развивать стратегические связи со странами-членами данного экономического объединения.
Общая торговля Ирана с государствами ЕАЭС составила 3,3 миллиарда долларов. Страна экспортировала товаров на 1,5 миллиарда, а импортировала на 1,7 миллиардов.
Ранее сообщалось, что Россия стала ведущим поставщиком баранины в Иран, в то время как Северный Кавказ может стать лидером в сфере овцеводства и производства пряжи.