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Дания выделит на восстановление Украины 1 миллиард евро

Политика
Дания выделит на восстановление Украины 1 миллиард евро

Дания решила выделить Украине 1 миллиард евро. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел скандинавского государства Ларс Лекке Расмуссен.

Глава датского МИД также объяснил, на что планируется направить эти средства. Основной целью финансовой программы он назвал восстановление Украины.

«Особое место в этой программе займет реконструкция Николаева», — добавил Расмуссен.

Делегация Соединенных Штатов ранее прибыла на Украину с рабочим визитом. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказала посол США в Киеве Бриджит Бринкс.
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