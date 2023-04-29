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Президент Молдавии Санду призвала деятелей культуры поспособствовать европеизации страны

Политика
Президент Молдавии Санду призвала деятелей культуры поспособствовать европеизации страны

Президент Молдавии Майя Санду призвала деятелей культуры внести свой вклад в европеизации страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава государства провела встречу с группой художников и обсудила вопросы в сфере культуры. Санду указала на важную роль деятелей культуры в сплочении общества.

«Президент Майя Санду поблагодарила присутствующих за нелегкий труд в развитии культуры и призвала их своими действиями внести свой вклад в процесс европеизации страны», — говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз выделил 40 миллионов евро на укрепление армии Молдавии. Средства будут направленны на развитие страны в сфере наблюдения за воздушным пространством.
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