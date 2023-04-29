Twitter заблокировал официальные аккаунты двух индийских медиаресурсов с многомиллионной аудиторией

Индийский телеканал NDTV и информационное агентство ANI столкнулись с блокировкой официальных аккаунтов в Twitter* (заблокирована на территории РФ). Когда пользователи пытаются открыть соответствующие страницы, то видят лишь предупреждение об их отсутствии.
Указанные порталы считаются одними из самых популярных англоязычных ресурсов на территории государства. При этом в случае с ANI алгоритм социальной сети посчитал, что оно нарушило «возрастные требования».
«Twitter заблокировал крупнейшее информационное агентство Индии, у которого 7,6 млн подписчиков, и отправил это письмо - младше 13 лет!» — сообщила в своем аккаунте редактор издания Смита Пракаш.
Она добавила, что в ближайшее время портал будет публиковать новости на страницах @AHindinews и @ani_digital. Одновременно сотрудники ANI попытаются решить возникшую проблему.
Меж тем стало известно о появлении в Twitrer функции монетизации. Пользователям предоставили возможность зарабатывать на оригинальном контенте.