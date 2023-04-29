Пенсионный эксперт Киреева напомнила об изменениях в правилах оформления больничного с 1 мая

Пенсионеры больше не смогут автоматически продлить электронный больничный, сообщила эксперт Анастасия Киреева.
С 1 мая прекратит действие мера, введенная во время пандемии коронавируса, напомнила эксперт. По ее словам, автоматическое продление больничных, оформленных электронным способом, перестанет действовать для всех работающих пенсионеров.
Как рассказала Киреева изданию «ФедералПресс», такая возможность была связана с ограничениями, связанными с пандемией. Сейчас эта мера уже не актуальна, заключила эксперт.
Ранее сообщалось, что с 1 мая получить пенсию наличными можно будет только через «Почту России».