Депутат Госдумы Артем Кирьянов подвел итоги Международной налоговой недели

Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по экономической политике Артем Кирьянов рассказал об итогах Международной налоговой недели, прошедшей в Финансовом университете при Правительстве РФ. В личной колонке ФАН депутат поделился своим мнением о важности эффективной налоговой политики и поддержке молодых предпринимателей, а также о диалоге с налогоплательщиком и других мерах, способствующих повышению благосостояния граждан.
Налоговая политика как элемент Общественного договора. Колонка Артема Кирьянова
Завершилась Международная налоговая неделя в Финансовом университете при Правительстве РФ. До 28 апреля насыщенная программа позволила органам власти, экспертам и научным деятелям, молодежи сфокусироваться на вопросах налоговой политики и практики. Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа совместно с Федеральной налоговой службой России организовал событие, где актуальной проблемой выступает мейнстрим современного тренда развития эффективной налоговой политики в условиях цифровизации экономики.
Целью Международной налоговой недели является изучение глобальных целей и задач налоговой политики в условиях цифровизации экономики, анализ новой парадигмы цифровой налоговой экосистемы с целью повышения мировой конкурентоспособности российской налоговой юрисдикции, роль цифровых технологий налогового администрирования в повышении мировой конкурентоспособности российской налоговой юрисдикции, изучение перспектив принятия законодательных решений для повышения налоговой конкуренции России.
В ходе своего общения с аудиторией я акцентировал внимание на актуальных вопросах развития налоговой политики, были затронуты социальные аспекты функционирования бюджетной и налоговой системы. В частности, как депутат-одномандатник от Новгородской области, я рассказал о развитии новгородской инициативы по социальным контрактам, получившей серьезное распространение в России. С 2020 года почти 3700 человек нашли себя в предпринимательстве только в одном регионе. Из регионального и федерального бюджетов на эти цели было выделено 850 миллионов рублей. Всего в этом году в Новгородской области планируется заключить еще 3,5 тысячи социальных контрактов, это почти 700 миллионов рублей. Приняты решения по продлению налоговых льгот для социального бизнеса, расширяется грантовая поддержка проектов молодых предпринимателей.
Обсудили перспективы принятия законодательных решений для повышения налоговой конкуренции страны, налоговые доходы региональных и местных бюджетов. Здесь опять подчеркну на примере Новгородской области, что слаженная работа регионов с федеральным центром дает правильные системные результаты.
Так, доходы консолидированного бюджета Новгородской области выросли в два раза к показателям 2017 года и составили более 70 миллиардов рублей. Регион занимает седьмое место среди субъектов Российской Федерации по динамике роста собственных доходов за пять лет, и это сделано в очень непростое время.
Обсудили с коллегами и тематику различных фейковых вбросов, обсуждение в публичном пространстве тех или иных инициатив представителей депутатского корпуса в сфере налоговой политики. Главное, что необходимо отметить — фракция большинства, «Единая Россия», не допустит принятия несбалансированных решений, и уж тем более решения в сфере бюджета и налогов не принимаются «с голоса». Бюджет страны исполняется, ФНС России показывает свою результативность, поводов для резких корректировок нет.
Декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Вадим Засько на правах организатора поблагодарил всех спикеров за участие в данном мероприятии и акцентировал внимание на важности работы Финансового университета в качестве огромной площадки для обмена мнениями и местом для дискуссий, где профессиональные спикеры имеют возможность высказывать свои экспертные позиции.
25 апреля на Пленарном заседании также выступил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач и в своем выступлении поднял вопрос формирования интеграционного пространства на основе российских цифровых технологий в области налогового администрирования, а также:
— Роль цифровых технологий в повышении мировой конкурентоспособности российской налоговой юрисдикции
— Стоит ли на повестке вопрос относительно дальнейшей гармонизации налогового законодательства со странами ЕАЭС, например, гармонизация правил НДС при осуществлении работ/оказании услуг в электронной форме?
— Устранение налоговых барьеров в сфере косвенного налогообложения стран ЕАЭС: ведется ли работа по устранению различий в налоговых ставках на те или иные товары/работы/услуги?
— Есть ли резервы у государства развивать налоговые стимулы отечественного производителя?
Все эти вопросы крайне актуальны для развития страны, для адаптации к новым условиям и рискам. Не только как депутат, но и как председатель Российского союза налогоплательщиков, я вижу перспективу диалога с налогоплательщиком. Это, в том числе, дополнительные меры по снижению уровня теневой занятости в России, обсуждавшиеся на этой неделе на Стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, посвященной повышению благосостояния граждан. Вопрос обеления российской экономики — ключевой для развития, для повышения качества жизни людей. Необходимо вести эту работу и на федеральном, и на региональном уровне, и в разрезе отраслей.