Депутат Госдумы Артем Кирьянов подвел итоги Международной налоговой недели

В ходе своего общения с аудиторией я акцентировал внимание на актуальных вопросах развития налоговой политики, были затронуты социальные аспекты функционирования бюджетной и налоговой системы. В частности, как депутат-одномандатник от Новгородской области, я рассказал о развитии новгородской инициативы по социальным контрактам, получившей серьезное распространение в России. С 2020 года почти 3700 человек нашли себя в предпринимательстве только в одном регионе. Из регионального и федерального бюджетов на эти цели было выделено 850 миллионов рублей. Всего в этом году в Новгородской области планируется заключить еще 3,5 тысячи социальных контрактов, это почти 700 миллионов рублей. Приняты решения по продлению налоговых льгот для социального бизнеса, расширяется грантовая поддержка проектов молодых предпринимателей.