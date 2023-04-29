Сын умершего актера Сергея Колесникова поделился личным видео с отцом в соцсетях

Сын умершего актера Сергея Колесникова отказался давать комментарии журналистам, однако опубликовал видео с отцом из личного архива. Публикацию он подписал одним словом – «Папа…».
На видео артист играет на гитаре простую песню и поет. Рядом сидят дети. Один из них держит микрофон. Все они собрались за большим столом в уютной комнате.
В комментариях к записи высказались некоторые знаменитости. Так, актриса Елизавета Боярская почтила память умершего телеведущего.
«Ваня, держитесь! Царствия Небесного папочке! Светлая память», – высказалась она.
Ранее стала известна причина смерти Колесникова-старшего. По словам артиста Валерия Баринова, его коллега перенес инсульт. Он также отметил, что был хорошо знаком с умершим. Оба часто посещали «Приют комедианта».