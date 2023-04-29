Глава Минфина Силуанов: первый квартал 2023 года завершен с профицитом у 72 регионов

Профицит бюджета был зафиксирован в 72 регионах России за первый квартал 2023 года. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Отмечается, что также 52 региона продемонстрировали улучшение динамики относительно показателей 2022 года. Российские субъекты также увеличили свои инвестиционные расходы на 70 процентов.
«Здесь положительную динамику по сравнению с прошлым годом продемонстрировали 52 региона, а у 72 регионов доходы за I квартал превышают расходы», — отметил Силуанов.
Ранее глава Минфина Силуанов прокомментировал планы по дефициту бюджета на 2023 год. Глава ведомства допустил небольшие отклонения от целевого показателя в 2% от ВВП.