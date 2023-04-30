Депутат Гаврилов: возложение ответственности на землевладельца за несоблюдение противопожарной безопасности предстоит изучить

Заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов рассказал о планах внести предложения по возложению ответственности на собственника земельного участка за несоблюдение противопожарной безопасности. Правило будет распространяться даже если на участке другие лица совершают противоправные действия, связанные с обеспечением пожарной безопасности.