Депутат Гаврилов: возложение ответственности на землевладельца за несоблюдение противопожарной безопасности предстоит изучить

Заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов рассказал о планах внести предложения по возложению ответственности на собственника земельного участка за несоблюдение противопожарной безопасности. Правило будет распространяться даже если на участке другие лица совершают противоправные действия, связанные с обеспечением пожарной безопасности.
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов уверен, что эти меры «следует всесторонне изучить и обсудить». Соответствующим мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН.
В настоящее время земельное законодательство возлагает на собственника участка обязанность осуществлять мероприятия по охране земель, в том числе меры пожарной безопасности.
«В декабре прошлого года Земельный кодекс был дополнен нормами, которые обязали собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения незамедлительно уведомлять пожарную охрану о возгорании и оказывать посильную помощь в его тушении. Такие меры были необходимы для обеспечения доступа пожарной охраны на любой сельхозучасток без согласования и проволочек со стороны собственника для недопущения распространения пожаров на данной ценной категории земель», — напомнил парламентарий.
Как пояснил председатель комитета, МЧС предлагает рассмотреть вопрос о возложении на собственника так называемой «вмененной ответственности», когда он будет отвечать за пожар на его участке вне зависимости от наличия собственной вины.
«"Вмененная ответственность" сейчас применяется в законодательстве, но в очень специфических случаях. Например, в отношении владельцев источников повышенной опасности, застройщиков зданий, то есть там, где риск причинить вред постороннему лицу достаточно велик. Владение земельным участком вряд ли несет такие же риски, поэтому вопрос о "безвиновной" ответственности собственника земли следует всесторонне изучить и обсудить», — отметил Сергей Гаврилов.