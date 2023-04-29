Первая боевая машина в рамках акции «Танк Победы» Штаба Захара Прилепина доставлена в зону СВО от Нижегородской области

Прежде всего Штаб обращается к истории — помощи мирного населения фронту во время Великой Отечественной войны. Фонд обороны возник стихийно в порыве безвозмездной народной помощи армии. Интеллигенция, артисты, музыканты, писатели, труженики тыла и колхозники жертвовали деньги и ценное имущество во имя борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Всего в Фонд обороны поступило более 17 миллиардов рублей наличными и более 7 миллиардов в ценном имуществе и драгоценных металлах. Лозунг «Все для фронта, все для победы» был услышан и нашел отклик в сердцах наших предков, доказав абсолютное единение народа.