Первая боевая машина в рамках акции «Танк Победы» Штаба Захара Прилепина доставлена в зону СВО от Нижегородской области

В рамках акции «Танк Победы» Штаба Захара Прилепина в ЛНР приехала первая боевая машина – «Тигр» арзамасского производства, переданный подразделению «Оплот» Росгвардии для выполнения боевых задач Нижегородской областью. Данный регион стал первым в стране, поддержавшим запущенную кампанию.
Прежде всего Штаб обращается к истории — помощи мирного населения фронту во время Великой Отечественной войны. Фонд обороны возник стихийно в порыве безвозмездной народной помощи армии. Интеллигенция, артисты, музыканты, писатели, труженики тыла и колхозники жертвовали деньги и ценное имущество во имя борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Всего в Фонд обороны поступило более 17 миллиардов рублей наличными и более 7 миллиардов в ценном имуществе и драгоценных металлах. Лозунг «Все для фронта, все для победы» был услышан и нашел отклик в сердцах наших предков, доказав абсолютное единение народа.
Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, именно «Тигр», как вклад в акцию, был выбран неслучайно.
«Дом народного единства и лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин одними из первых включились в акцию, так как мы абсолютно согласны с тем, что, как и во времена Великой Отечественной Войны, нашим бойцам необходима гуманитарная помощь, которая сможет обеспечить им дополнительные военные машины для выполнения боевых задач. Так как ”Тигры” производятся в нашем регионе, в Арзамасе, считаем нашим долгом сделать такой вклад в нашу общую Победу», — сказал Андрей Гнеушев.
Губернатор Нижегородской области, провожая «Тигр» на фронт, пожелал бойцам подразделения «Оплот» и всем бойцам Нижегородской области удачи и побед.
«Удачи в решении боевых задач! Берегите себя и боевых товарищей! А мы ждем всех наших бойцов домой живыми, здоровыми и с Победой!» — напутствовал глава региона.
Доставку бронеавтомобиля осуществил Фонд Захара Прилепина, а уже в зоне специальной военной операции «Тигр» встретил сам сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду», писатель Захар Прилепин, проходящий на данный момент службу по контракту с Росгвардией.
«Мощнейший, надежнейший, красивейший ”Тигр”. При необычно широкой, мощной, деятельной поддержки Нижегородского правительства, Глеба Сергеевича Никитина эту машину мы заполучили. Спасибо всем, родня! Работаем дальше?» — поблагодарил Нижегородскую область Захар Прилепин.
Акция «Танк Победы» была анонсирована в феврале 2023 года Штабом Захара Прилепина. Основная задача данной инициативы — мобилизация общества для поддержки СВО.