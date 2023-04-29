Гроссмейстеры Непомнящий и Лижэнь поборются за мировое шахматное первенство на тай-брейке

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл ничейную 14-ю партию с китайцем Дин Лижэнем в матче за мировое шахматное чемпионство. Теперь имя нового чемпиона станет известно после тай-брейка.
Непомнящий играл черными фигурами. Партия закончилась после 90-го хода и счет стал 7:7. Согласно правилам, обладатель мировой шахматной короны определится по результатам тай-брейка, который состоится завтра, 30 апреля, в Астане.
Ранее сообщалось, что шахматистка Эльмира Мирзоева уверена в победе Непомнящего. Она отметила его особую психологическую подготовку к матчу.