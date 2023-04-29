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Гроссмейстеры Непомнящий и Лижэнь поборются за мировое шахматное первенство на тай-брейке

Спорт
Гроссмейстеры Непомнящий и Лижэнь поборются за мировое шахматное первенство на тай-брейке

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл ничейную 14-ю партию с китайцем Дин Лижэнем в матче за мировое шахматное чемпионство. Теперь имя нового чемпиона станет известно после тай-брейка.

Непомнящий играл черными фигурами. Партия закончилась после 90-го хода и счет стал 7:7. Согласно правилам, обладатель мировой шахматной короны определится по результатам тай-брейка, который состоится завтра, 30 апреля, в Астане.

Ранее сообщалось, что шахматистка Эльмира Мирзоева уверена в победе Непомнящего. Она отметила его особую психологическую подготовку к матчу.
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