Актриса Акиньшина оставила больного сына своим родителям и отказалась платить алименты

Родители актрисы Оксаны Акиньшиной вынуждены через суд добиваться от нее уплаты алиментов на содержание ее сына Филиппа.
Как пишет «ФедералПресс», старший ребенок артистки имеет проблемы со здоровьем и практически не появляется на публике. Актриса тяжело перенесла беременность и сразу оставила больного сына на попечение его бабушки с дедушкой.
«Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там»
Отец Акиньшиной дважды обращался в суд, чтобы добиться выплаты алиментов на мальчика. После этого стороны смогли договориться, поэтому суд не состоялся, сообщает издание.
Ранее стало известно, что солист группы «Непара» Александр Шоуа готовится стать отцом в третий раз.