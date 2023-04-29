Египет готовится к переходу на использование местной валюты в торговых отношениях с Россией

Аль-Мосельхи во время пресс-конференции заявил, что ведомство в настоящее в данный момент изучает способ перехода на местную валюту государства в своих коммерческих операциях с Индией, Китаем и Россией, с которыми уже достиг соглашения о расчетах в юанях, рупиях и рублях при импорте пшеницы.