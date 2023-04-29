Египет готовится к переходу на использование местной валюты в торговых отношениях с Россией

Каир, 29 апреля. Министр внутренней торговли и снабжения Египта Али аль-Мосельхи рассматривает возможность использования валют других стран вместо доллара, пишут арабские СМИ.
Аль-Мосельхи во время пресс-конференции заявил, что ведомство в настоящее в данный момент изучает способ перехода на местную валюту государства в своих коммерческих операциях с Индией, Китаем и Россией, с которыми уже достиг соглашения о расчетах в юанях, рупиях и рублях при импорте пшеницы.
«Это общее направление правительства, ориентированное на снижение давления и спроса на доллар», — подчеркнул он.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что ЦБ России в настоящее время ведет переговоры с Центральными банками других стран о разработке механизмов таких взаиморасчетов.
Ранее Торговая палата Египта заявила о желании стать воротами в Африку для российского зерна.