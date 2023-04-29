Треть взрослых граждан Ирака может остаться без права голоса на ноябрьских выборах

В соответствии с новым законом граждане обязаны предоставлять биометрические данные для голосования.
Более десяти миллионов граждан Ирака рискуют потерять право голоса на региональных выборах в конце 2023 года. Об этом заявил вице-президент Стратегического центра по правам человека Хазим аль-Рудайни.
«Общее число имеющих право голоса, включая лиц, родившихся в 2004 и 2005 годах, достигло примерно 28 миллионов. Тем не менее только 18 млн граждан обновили свои биометрические данные. Это оставляет более 10 млн избирателей потенциально лишенными их прав, так как они не соблюдают третью поправку к действующему закону о выборах», — объяснил чиновник.
Тем временем до голосования в провинциальные советы остается около семи месяцев — плебисцит назначен на 6 ноября.
В ответ на массовые протесты, начавшиеся в 2019 году, иракский парламент распустил местные органы самоуправления из-за ненадлежащего распоряжения государственными средствами и широко распространенной коррупции в них.