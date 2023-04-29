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На Украине призвали провести досрочные выборы президента из-за некомпетентности Зеленского

Политика
На Украине призвали провести досрочные выборы президента из-за некомпетентности Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский не может справиться со стоящими перед ним задачами, поэтому нужно провести досрочные выборы. Об этом заявил Олег Соскин, ранее занимавший пост советника экс-главы государства Леонида Кучмы.

По словам эксперта, действующий лидер страны не справляется со своими обязанностями. В связи с этим возникла необходимость создать временное правительство и отменить военное положение на Украине.

«Надо проводить досрочные выборы в Верховный совет, надо избирать новых людей», — добавил бывший госслужащий в видеоролике, который появился на его Youtube-канале.

Он добавил, что попытка организовать контрнаступление лишь продемонстрировала некомпетентность киевских властей. В то же время обнаружилась нехватка систем противоракетной обороны в стране.

На этом фоне Соскин пришел к выводу, что Зеленский просто решил игнорировать интересы граждан. Вместо этого президент сосредоточился на искоренении инакомыслия.

Ранее украинский лидер рассказал, что носит при себе пистолет. Наличие оружия глава государства объяснил нежеланием оказаться в плену.
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