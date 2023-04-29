Наркоман из Подмосковья изнасиловал 11-летнего ребенка по пути за «дозой»

Деталями поделились авторы Telegram-канала SHOT. По их данным, 33-летний москвич по имени Павел зашел в один из домов. Там он поднялся на лифте вместе с ребенком. Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, но позже отпустил жертву. После инцидента он поднялся на девятый этаж, чтобы найти наркотики.