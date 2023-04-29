Наркоман из Подмосковья изнасиловал 11-летнего ребенка по пути за «дозой»

Житель Подмосковья зашел с 11-летней девочкой в лифт и надругался над ней. После он направился на верхний этаж за наркотиками.
Деталями поделились авторы Telegram-канала SHOT. По их данным, 33-летний москвич по имени Павел зашел в один из домов. Там он поднялся на лифте вместе с ребенком. Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, но позже отпустил жертву. После инцидента он поднялся на девятый этаж, чтобы найти наркотики.
По данным авторов, москвич был пойман. Правоохранители задержали педофила и возбудили уголовное дело. В документе фигурируют сразу несколько статей – о насилии сексуального характера и хранение наркотиков.
Ранее стало известно, что жительница Адыгеи пять лет совершала подобные действия по отношению к своей сестре. Впервые это произошло, когда ребенку было четыре года. За совершенное преступнице грозит до 20 лет колонии.