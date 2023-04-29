Defence24: Великобритания закупит для Украины ракеты большой дальности

Министерство обороны Великобритании планирует закупить для Украины ракеты большой дальности и технику для обеспечения ВСУ высокой мобильностью. Об этом сообщил портал Defence24.
Оплачиваться приобретение будет из средств специального Фонда поддержки Украины, который формируется за счет взносов Великобритании, Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы. На данный момент в нем находится порядка 520 миллионов фунтов.
Из фонда уже были выделены 200 миллионов фунтов на закупку летательных аппаратов, средств ПВО и систем разведки. Помимо этого, были закуплены запчасти для уже поставленных западных вооружений на Украину.
Ранее Госдепартамент США одобрил закупку Великобританией высокоточных ракет на сумму в 31,2 миллиарда долларов. Речь идет о покупке 768 комплексов APKWS II.