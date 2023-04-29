В Москве мошенники вынудили заслуженную учительницу РФ перевести им 16 миллионов

По данным канала, с преподавательницей биологии одной из московских школ в WhatsApp связались неизвестные и представились банковскими сотрудниками. Сначала женщину убедили установить приложение на смартфон, чтобы она могла пополнять счет в любой момент и пересылать документы. Женщина выполнила все инструкции, тогда ее попросили пополнить счет на 16 миллионов рублей.