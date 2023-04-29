В Москве мошенники вынудили заслуженную учительницу РФ перевести им 16 миллионов

В столице заслуженная учительница РФ перечислила мошенникам «из банка» 16 миллионов рублей и отправила документы на квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, с преподавательницей биологии одной из московских школ в WhatsApp связались неизвестные и представились банковскими сотрудниками. Сначала женщину убедили установить приложение на смартфон, чтобы она могла пополнять счет в любой момент и пересылать документы. Женщина выполнила все инструкции, тогда ее попросили пополнить счет на 16 миллионов рублей.
Далее мошенники убедили учительницу передать им документы на квартиру на Нахимовском проспекте для сохранности. Учительница согласилась, после этого «сотрудники банка» заблокировали ее и перестали выходить на связь.
Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, когда поняла, что ее обманули. Сейчас полиция проверяет, удалось ли злоумышленникам переоформить недвижимость на себя.
Ранее в Ленобласти арестовали троих мужчин, которые помогали мошенникам из Украины обманывать российских граждан.