В США призвали к публичному давлению на Киев для спасения репутации

Киеву придется пойти на территориальные уступки, а США, в данном случае, важно сохранить репутацию, считает автор издания Responsible Statecraft Дэниел Лэрисон.
Киев не способен нанести военное поражение России, уверен эксперт. По его мнению, Вашингтон должен предостеречь украинского президента Владимира Зеленского от действий, которые приведут к катастрофическому поражению.
«Чтобы украинское правительство согласилось на меньшее, чем полный возврат утраченных регионов, США придется оказать давление, и сделать это публично, чтобы мировое сообщество обратило внимание», — подчеркнул Лэрисон.
Аналитик отметил, что потакание Киеву может привести американские власти в тупик. Цели Белого дома и Киева в этом конфликте не одинаковы, и действия Вашингтона должны соответствовать интересам США, добавил автор статьи.
Ранее стало известно о визите американской делегации в Киев. Сообщалось, что представители администрации США намерены подписать договор об инвестициях в бизнес Украины.