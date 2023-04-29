С 1 мая в России пенсия наличными будет доставляться только «Почтой России»

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов пояснил, как изменятся правила выдачи пенсий для россиян с 1 мая, информирует «ФедералПресс».
Виноградов отметил, что раньше пенсионер мог получить пенсионную выплату несколькими способами: через банковский счет, через почтальона, в кассах банков. Теперь же россияне смогут получить пенсию только через «Почту России».
Решение было принято после того, как недобросовестные организации, по словам Виноградова, задерживали начисление выплат пенсионерам. Нововведение вступит в силу с 1 мая.
Ранее сообщалось, что Правительство России одобрило законопроект, позволяющий запустить новую программу долгосрочных сбережений для граждан РФ. Новый проект позволит создать дополнительный импульс для увеличения долгосрочных сбережений у россиян.