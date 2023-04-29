Названы продукты, которые могут спровоцировать развитие диабета II типа

Американские ученые выявили продукты, которые могут повлиять на развитие диабета II типа. Об этом сообщает Planet Today.
Ученые из Университета Тафтса выявили, что избыточное потребление обработанного мяса способствует риску развития сахарного диабета. Для проведения исследования специалисты собрали данные из баз 184 стран мира, которые собирались на протяжении 30 лет.
Отмечается, что за 2018 год из-за нарушения диеты было выявлено 14 миллионов новых случаев развития диабета II типа.
Наиболее опасными являются обработанные рис и пшеница, а также мясные «деликатесы». В качестве примера ученые привели завтрак с беконом. Сладкие напитки и фруктовые соки оказались менее «агрессивными», несмотря на то, что их называют главными «виновниками» недуга. Также, по мнению ученых, овощи, не содержащие крахмал, орехи и семена могут способствовать усвоению глюкозы.
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