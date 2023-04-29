Названы продукты, которые могут спровоцировать развитие диабета II типа

Наиболее опасными являются обработанные рис и пшеница, а также мясные «деликатесы». В качестве примера ученые привели завтрак с беконом. Сладкие напитки и фруктовые соки оказались менее «агрессивными», несмотря на то, что их называют главными «виновниками» недуга. Также, по мнению ученых, овощи, не содержащие крахмал, орехи и семена могут способствовать усвоению глюкозы.