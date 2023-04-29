В США рассказали, когда инопланетяне «перезвонят» на Землю после отправленного в 2002 году сигнала

Инопланетяне могут связаться с Землей уже в ближайшие годы. Таким прогнозом поделилась группа ученых из Калифорнийского университета.
Специалисты выразили надежду, что инопланетный разум мог перехватить сигнал, который NASA отправила зонду Pioneer 12 в 2002 году. По их данным, послание достигло звезды, расположенной в 27 световых годах от Земли.
Если кто-то все же ответил на сигнал, то он дойдет до человечества к 2029 году. Это самый ранний срок, при котором инопланетный разум может «перезвонить» на Землю, пишет Planet Today.
Орбитальная инфракрасная обсерватория «Джеймс Уэбб» ранее сделала фотографию эффектного слияния галактик. Космическое явление зародилось 700 миллионов лет назад.