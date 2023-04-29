Жители Москвы вышли на митинг против захвата школы у российского посольства в Варшаве

Митинг против действий польских властей начался у здания дипломатической миссии республики в Москве. Акция протеста была организована в ответ на захват школы при российском посольстве в Варшаве.
Как стало известно, в мероприятии приняли участие представители «Молодой гвардии "Единой России"» и «Боевого братства». Всего на демонстрацию вышли порядка 500 человек, подчеркнул руководитель федерального штаба Волонтерской роты Дмитрий Потапов в беседе с РИА Новости.
«Мы не потерпим такого поведения, не потерпим такого отношения к нашим детям, которые учатся в этой школе, во-первых. И, конечно же, к дипломатам», — прокомментировал он.
Ранее стало известно, что все сотрудники уже покинули образовательное учреждение. Правительство Польши потребовало освободить помещения до 18:00 по местному времени.