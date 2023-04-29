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Пожар на площади 200 «квадратов» вспыхнул на мясокомбинате «Самсон» в Петербурге

Происшествия
Пожар на площади 200 «квадратов» вспыхнул на мясокомбинате «Самсон» в Петербурге

В Московском районе произошло возгорание в здании, где располагается мясокомбинат «Самсон». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Пожар охватил здание, расположенное по адресу Московское ш., д. 13, лит. БА. Горение происходит на четвертом этаже на площади 200 квадратных метров.

Известно, что к ликвидации пожара привлекли 4 единицы специальной техники и 18 человек личного состава. В настоящий момент данные о пострадавших отсутствуют.

Ранее в Центральном районе Петербурга загорелась крыша здания, где находится кинотеатр «Художественный».
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